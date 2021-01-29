Уголовное дело завели на рэпера Тиму Белорусских за хранение наркотиков

https://static.news.ru/photo/b56f7684-6240-11eb-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В отношении артиста Тимы Белорусских было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по городу Минску.

Ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 грамма, — рассказала порталу Minsknews официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Уточняется, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Специалистами были проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы.

Ранее рэпер Тима Белорусских (Тимофей Морозов) заявил, что не находится под домашним арестом за хранение наркотиков. Он опубликовал историю в Instagram, в которой прокомментировал публикации в СМИ. Артист отметил, что до последнего пытался проигнорировать ситуацию, но стало «нереально», потому что добавилось много «диванных пацанов» и комментаторов.

До этого СМИ сообщили, что музыкант был задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Наркотическое вещество, как утверждают в правоохранительных органах, артист хранил дома.

Сбыт запрещённого вещества, по данным силовиков, рэпер не планировал. Все два килограмма, считают следователи, предполагались для личного использования и для домашних вечеринок с друзьями. Однако кто-то из знакомых музыканта рассекретил наркотический склад, писал NEWS.ru.