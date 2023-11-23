Удар КАБ у Херсона и бои под Урожайным: что происходит в зоне СВО 23 ноября «Дневник десантника» рассказал об ударе ракетой «Изделие 305» по ВСУ в Крынках

Фото: МО РФ

Против ВСУ начали активно применяться кассетные авиабомбы. Что еще известно о боевых действиях в зоне СВО, что происходит на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях, а также под Бахмутом 23 ноября?

Что произошло под Херсоном 23 ноября

Олег Царев сообщил о первом случае применения кассетного авиационного боеприпаса РБК-500 на Херсонском направлении. Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» сообщил об ударе кассетным боеприпасом по скоплению ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка, пригорода Херсона. Украинские власти подтвердили удар, однако, как сообщает канал «Z-кейс», назвали очень небольшие потери.

«Так происходило во время прилетов по съезду дроноводов в Чернигове или по собранию офицеров в Виннице — потери всегда сильно преуменьшались, а потом в течение месяцев появлялись некрологи», — отмечает «Z-кейс».

ВС РФ продолжают оказывать давление на плацдарм противника в населенном пункте Крынки, сообщает «Рыбарь».

Как «Рыбарь», так и Олег Царев отмечают, что ВС РФ предпринимают серьезные усилия, чтобы нарушить снабжение ВСУ.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС РБК-500

«О расширении зоны контроля противника речь не идет, ресурсов для этого нет, однако поддерживать боеспособность имеющегося контингента им [ВСУ] до сих пор удавалось», — отмечает Царев.

Telegram-канал «Дневник десантника» отмечает, что в районе Крынок, Поймы и Песчановки идут интенсивные боевые действия, обе стороны применяют дроны, не переставая идут взаимные обстрелы из ствольной артиллерии и минометов.

«Активно работает авиация на направлении, ФАБами уничтожаем противника в Крынках, на участке Пойма — Песчановка, а также на правобережье. Так, ударным вертолетом Ми-28 ВС РФ поразили пункт временной дислокации врага ракетой „Изделие 305“ в Крынках», — сообщил «Дневник десантника».

Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель поразили ВС РФ в Запорожье 23 ноября

На Запорожском направлении с утра 23 ноября идет активная работа артиллерии с обеих сторон. Как сообщает Олег Царев, погодные условия там улучшились и активно применяются ударные дроны.

«Севернее Вербового армия России отбила очередную атаку ВСУ, противник атакует и у Работино, ВС РФ держат рубежи. Линия фронта без изменений», — сообщает Царев.

«Дневник десантника» отмечает, что ВСУ ведут обстрелы тыловых районов российских войск на Запорожье с использованием HIMARS, а также беспилотников типа «Лелека» и «Фурия».

«Горячими участками остаются районы Вербовое — Новофедоровка, Работино — Новопрокоповка, где противник с северо-западной части ведет подкрепление и регулярно осуществляет накаты», — отмечает «Дневник десантника».

Канал «Фронтовая птичка» сообщил о мощном взрыве на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, предположительно, на военном складе украинских войск.

«Предварительно отработал наш комплекс ОТРК „Искандер-М“, применив баллистику. Поэтому воздушная тревога не объявлялась», — утверждает «Фронтовая птичка».

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Что происходит на Времьевском выступе 23 ноября

Источники Telegram-канала «Сводки и аналитика СВО» сообщают, что на Времьевском выступе с раннего утра 23 ноября продолжаются ожесточенные бои с применением всех видов вооружений.

Фото: МО РФ

«Наши ВКС снова обрабатывают позиции противника при помощи кассетных авиационных бомб РБК-500. Штурмовики выдвигаются в направлении Старомайорского и Урожайного, будет сильный бой!» — пишет автор канала.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как идут бои под Бахмутом

По данным Олега Царева, к югу от Бахмута (Артемовска) и Клещеевки в районе населенного пункта Андреевка ВС РФ удалось установить контроль над лесополосой у железнодорожных путей, противник оттеснен за них, были взяты пленные.

«В Клещеевке без изменений и некоторое затишье, высоты за ВСУ, само село остается серой зоной», — указывает Царев.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Что происходит под Купянском 23 ноября

На Купянском и Краснолиманском направлении нет новостей о значимых изменениях на линии боевого соприкосновения. По данным Олега Царева, в районе Серебрянского лесничества ВСУ осуществляет локальные атаки, ВС РФ отбивают их.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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