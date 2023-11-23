Против ВСУ начали активно применяться кассетные авиабомбы. Что еще известно о боевых действиях в зоне СВО, что происходит на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях, а также под Бахмутом 23 ноября?
Что произошло под Херсоном 23 ноября
Олег Царев сообщил о первом случае применения кассетного авиационного боеприпаса РБК-500 на Херсонском направлении. Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» сообщил об ударе кассетным боеприпасом по скоплению ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка, пригорода Херсона. Украинские власти подтвердили удар, однако, как сообщает канал «Z-кейс», назвали очень небольшие потери.
«Так происходило во время прилетов по съезду дроноводов в Чернигове или по собранию офицеров в Виннице — потери всегда сильно преуменьшались, а потом в течение месяцев появлялись некрологи», — отмечает «Z-кейс».
ВС РФ продолжают оказывать давление на плацдарм противника в населенном пункте Крынки, сообщает «Рыбарь».
Как «Рыбарь», так и Олег Царев отмечают, что ВС РФ предпринимают серьезные усилия, чтобы нарушить снабжение ВСУ.
«О расширении зоны контроля противника речь не идет, ресурсов для этого нет, однако поддерживать боеспособность имеющегося контингента им [ВСУ] до сих пор удавалось», — отмечает Царев.
Telegram-канал «Дневник десантника» отмечает, что в районе Крынок, Поймы и Песчановки идут интенсивные боевые действия, обе стороны применяют дроны, не переставая идут взаимные обстрелы из ствольной артиллерии и минометов.
«Активно работает авиация на направлении, ФАБами уничтожаем противника в Крынках, на участке Пойма — Песчановка, а также на правобережье. Так, ударным вертолетом Ми-28 ВС РФ поразили пункт временной дислокации врага ракетой „Изделие 305“ в Крынках», — сообщил «Дневник десантника».
Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.
Какую цель поразили ВС РФ в Запорожье 23 ноября
На Запорожском направлении с утра 23 ноября идет активная работа артиллерии с обеих сторон. Как сообщает Олег Царев, погодные условия там улучшились и активно применяются ударные дроны.
«Севернее Вербового армия России отбила очередную атаку ВСУ, противник атакует и у Работино, ВС РФ держат рубежи. Линия фронта без изменений», — сообщает Царев.
«Дневник десантника» отмечает, что ВСУ ведут обстрелы тыловых районов российских войск на Запорожье с использованием HIMARS, а также беспилотников типа «Лелека» и «Фурия».
«Горячими участками остаются районы Вербовое — Новофедоровка, Работино — Новопрокоповка, где противник с северо-западной части ведет подкрепление и регулярно осуществляет накаты», — отмечает «Дневник десантника».
Канал «Фронтовая птичка» сообщил о мощном взрыве на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, предположительно, на военном складе украинских войск.
«Предварительно отработал наш комплекс ОТРК „Искандер-М“, применив баллистику. Поэтому воздушная тревога не объявлялась», — утверждает «Фронтовая птичка».
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Что происходит на Времьевском выступе 23 ноября
Источники Telegram-канала «Сводки и аналитика СВО» сообщают, что на Времьевском выступе с раннего утра 23 ноября продолжаются ожесточенные бои с применением всех видов вооружений.
«Наши ВКС снова обрабатывают позиции противника при помощи кассетных авиационных бомб РБК-500. Штурмовики выдвигаются в направлении Старомайорского и Урожайного, будет сильный бой!» — пишет автор канала.
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Как идут бои под Бахмутом
По данным Олега Царева, к югу от Бахмута (Артемовска) и Клещеевки в районе населенного пункта Андреевка ВС РФ удалось установить контроль над лесополосой у железнодорожных путей, противник оттеснен за них, были взяты пленные.
«В Клещеевке без изменений и некоторое затишье, высоты за ВСУ, само село остается серой зоной», — указывает Царев.
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Что происходит под Купянском 23 ноября
На Купянском и Краснолиманском направлении нет новостей о значимых изменениях на линии боевого соприкосновения. По данным Олега Царева, в районе Серебрянского лесничества ВСУ осуществляет локальные атаки, ВС РФ отбивают их.
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
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