Учёные завершили разработку тест-систем для определения коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на российские тест-системы для выявления COVID-19. По его словам, они часто дают ошибочные результаты.

Глава государства напомнил, что главный врач Коммунарки, заразившись коронавирусом, признал, что тесты эффективны только на 60%. Должен откровенно сказать — тесты ни к чёрту. Вы, наверное, заметили, Путин был в...