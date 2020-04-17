Учёные завершили разработку тест-систем для определения коронавируса

Российские учёные создали тест-систему на коронавирус. Она позволит выявлять у людей наличие антител к инфекции. Соответствующее заявление сделал заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ Григорий Ефимов.
Мы видим, что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий, и надеемся, что пока он будет сохраняться, это защитит их от повторного заражения, — заявил он.
С помощью теста врачи смогут не только выявить переболевших вирусом людей, но и установить тех, у кого высокая концентрация антител. Их кровь будет использоваться для переливания пациентам с тяжёлой формой коронавируса.
NEWS.ru писал ранее, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал качество российских тестов на COVID-19.
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