Страны СНГ

Учёные завершили разработку тест-систем для определения коронавируса

09:22, 18 апреля 2020 152
Фото: Davide Fracassi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские учёные создали тест-систему на коронавирус. Она позволит выявлять у людей наличие антител к инфекции. Соответствующее заявление сделал заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ Григорий Ефимов.

Мы видим, что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий, и надеемся, что пока он будет сохраняться, это защитит их от повторного заражения, — заявил он.

С помощью теста врачи смогут не только выявить переболевших вирусом людей, но и установить тех, у кого высокая концентрация антител. Их кровь будет использоваться для переливания пациентам с тяжёлой формой коронавируса.

NEWS.ru писал ранее, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал качество российских тестов на COVID-19.

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