Ученые из Белоруссии создали соединение, блокирующее COVID-19

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученые из Белоруссии совместно с российскими коллегами создали соединение, блокирующее COVID-19, пишет EADaily. В разработке принимали участие специалисты Института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии и Алтайского университета. Работа над соединением началась еще во времена пандемии, когда был объявлен конкурс грантов на проекты по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как уточняет издание, созданное соединение воздействует на фермент, за счет чего вирус не может распространиться по всему организму. Благодаря этому иммунитет может эффективно справиться с инфекцией. Ученые при работе использовали компьютерное моделирование.

В итоге было разработано около 40 вариантов соединения, которые в теории могут заблокировать главный фермент COVID-19. Похожие препараты уже существуют на рынке, но белорусские ученые утверждают, что их разработка намного эффективнее и может лечь в основу для лекарств против различных штаммов ковида.

Ранее Министерство здравоохранения РФ внесло пункт с рекомендацией о ревакцинации против коронавируса в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Повторную процедуру следует проводить не ранее чем через год после предыдущей прививки.