Учения ОДКБ в Киргизии перенесли Секретарь Совбеза Киргизии Иманкулов: военные учения ОДКБ перенесли на более поздний срок

Фото: Министерство обороны РФ

Военные учения Организации Договора о коллективной безопасности, которые планировалось провести на территории Киргизии, перенесли на более поздний срок, заявил секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов. Он отверг предположения о том, что этим власти выступили против самой ОДКБ. Секретарь киргизского СБ подтвердил, что республике очень важно членство в организации, передает медиаштаб при правительстве страны.

Мы их (учения. — NEWS.ru) перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны. В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий, — заявил Иманкулов.

Он заверил, что члены ОДКБ «с пониманием отнеслись к решению Киргизии перенести октябрьские учения на Иссык-Куле».

Ранее стало известно, что Минобороны Киргизии приняло решение отменить командно-штабные учения при участии миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». Они должны были пройти во второй половине октября. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предположил, что Киргизия могла отметить учения, чтобы избежать санкций. По его словам, Киргизия улавливает сигналы от Запада, с которым она не хочет ссориться и одновременно анализирует, насколько Россия в состоянии достичь победы в борьбе с Украиной.