Участники оппозиционного велопробега задержаны в Минске

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Участники организованного белорусской оппозицией велопробега «солидарности» задержаны в Минске вечером 7 июля.

Акция протеста была организована в соцсетях. Автомобилистам было предложено выехать в 19:00 на центральные улицы белорусской столицы, сигналить и включить песню Виктора Цоя «Перемен», на второй флешмоб были приглашены велосипедисты, сообщает сайт правозащитного центра «Весна».

Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск. Массовые задержания около 22:00 происходили на Академии наук и Площади Победы. Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами, — говорится в заявлении правозащитников.

Одного из задержанных в районе Академии наук из автозака забрала скорая помощь. По предварительным данным, он страдает эпилепсией и сейчас госпитализирован. Также сообщается, что другой задержанной сломали руку.

Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.