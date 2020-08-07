Участники оппозиционного велопробега задержаны в Минске

Участники организованного белорусской оппозицией велопробега «солидарности» задержаны в Минске вечером 7 июля.
Акция протеста была организована в соцсетях. Автомобилистам было предложено выехать в 19:00 на центральные улицы белорусской столицы, сигналить и включить песню Виктора Цоя «Перемен», на второй флешмоб были приглашены велосипедисты,
Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск. Массовые задержания около 22:00 происходили на Академии наук и Площади Победы. Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами, — говорится в заявлении правозащитников.
Одного из задержанных в районе Академии наук из автозака забрала скорая помощь. По предварительным данным, он страдает эпилепсией и сейчас госпитализирован. Также сообщается, что другой задержанной сломали руку.
Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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