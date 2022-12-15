Протестующие на дороге Ханкенди — Лачин озвучили новые требования Протестующие призвали установить посты погранслужбы Азербайджана на границе с Арменией в направлении Лачина

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Участники акции протеста на дороге Ханкенди — Лачин из Азербайджана заявили, что территории Карабахского экономического района, на которых проживают армяне, должны контролироваться Баку и российскими миротворцами, передает «Интерфакс Азербайджан». Манифестанты заявили, что никто не имеет права бесконтрольно попадать на территорию Азербайджана через Лачинский коридор. По их мнению, он должен контролироваться азербайджанской стороной во избежание проникновения неизвестных элементов и пресечения минной угрозы.

Кроме того, участники акции протеста призвали установить посты Государственной погранслужбы Азербайджана и Государственного таможенного комитета на границе с Арменией в направлении Лачина. Они утверждают, что это должно послужить реакцией на невыполнение Ереваном положений трехстороннего договора.

Манифестанты также предложили восстановить работу всех госорганов Азербайджана в зоне временной ответственности российских миротворцев.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что незаконная эксплуатация месторождений Гызылбулаг и Демирли в Карабахском экономическом регионе Азербайджана должна быть прекращена. По его словам, на территории месторождения, которую контролируют российские миротворцы, также наносится урон окружающей среде, что стало причиной нынешних акций протеста на перекрестке дорог Шуша — Ханкенди — Лачин.

Гаджиев подчеркнул, что вопросы, связанные с суверенитетом Азербайджана, вызывают серьезную обеспокоенность в обществе. Власти уже направили письма российским миротворцам и поддерживают связь с их командиром, требуя прекратить незаконную эксплуатацию на месторождениях, оценить ущерб окружающей среде и разработать программу ликвидации его последствий, отметил он.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. До этого азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Армяне выдвинули следующие требования: прекратить расхищение природных богатств, а также обеспечить проезд к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли. В МИД Армении ситуацию вокруг Лачинского коридора назвали нарушением трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября.