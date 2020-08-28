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Участницы женского марша в Минске отбили у ОМОНа задержанного мужчину

21:33, 29 августа 2020
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Минске участницы женского марша отбили у сотрудников ОМОН задержанного мужчину.

Соответствующее видео опубликовало белорусское издание tut.by в Twitter.

На кадрах видно, как трое силовиков ведут задержанного мужчину через толпу женщин, которые скандируют «Позор!» и «Выпускай!» Сотрудники ОМОН попытались переговорить с женщинами, однако вскоре развернулись и вернулись назад без задержанного.

Похожий инцидент произошёл на пешеходном переходе у здания «Вечернего Минска». Там колонна женщин ждала зелёный сигнал светофора, когда люди в штатском попытались задержать кого-то из протестующих. Женщины взялись за руки и не позволили им сделать это.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что женский марш в Минске прорвал цепь ОМОНа.

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