Участницы женского марша в Минске отбили у ОМОНа задержанного мужчину

В Минске участницы женского марша отбили у сотрудников ОМОН задержанного мужчину.
Соответствующее видео
На кадрах видно, как трое силовиков ведут задержанного мужчину через толпу женщин, которые скандируют «Позор!» и «Выпускай!» Сотрудники ОМОН попытались переговорить с женщинами, однако вскоре развернулись и вернулись назад без задержанного.
Похожий инцидент произошёл на пешеходном переходе у здания «Вечернего Минска». Там колонна женщин ждала зелёный сигнал светофора, когда люди в штатском попытались задержать кого-то из протестующих. Женщины взялись за руки и не позволили им сделать это.
В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что женский марш в Минске прорвал цепь ОМОНа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен