Убрать Зеленского. Зачем США обвинили Киев в ударе по Константиновке Вашингтон посредством статьи во влиятельном издании о ракетном ударе по Константиновке выразил недовольство киевскими властями

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Взрыв на рынке в Константиновке 6 сентября был вызван попаданием сбившейся с курса украинской зенитной ракеты. К такому выводу пришли авторы расследования, опубликованного в издании New York Times. О том, что ракета влетела в город со стороны территории, находящейся под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), писали и другие западные журналисты в соцсетях. Публикация в NYT, как отмечают эксперты, примечательна тем, что вышла в день прилета в Нью-Йорк президента Украины Владимира Зеленского, что говорит о несогласии влиятельной части американского политического класса с поддержкой нынешних киевских властей. Что стоит за публикацией в американском издании — в материале NEWS.ru.

Откуда прилетала ракета

NYT пишет, что данные со спутников и камеры видеонаблюдения позволили определить, с какой стороны ракета прилетала в Константиновку. На видеокадрах хорошо видно, что в момент приближения ракеты несколько прохожих одновременно поворачиваются в сторону камеры, то есть на северо-запад. А эту территорию контролирует Украина. Еще одно обстоятельство, подтверждающее этот вывод: за несколько мгновений до взрыва отражение ракеты оказалось в стеклах двух припаркованных автомобилей. В публикации приведено мнение экспертов по взрывчатке: воронка и повреждения тоже соответствуют ракете, летящей с северо-запада.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Камеры видеонаблюдения позволили определить, с какой стороны ракета прилетала в Константиновку

Попадание украинской ракеты, выпущенной из ЗРК «Бук», вероятно, произошло в ходе боевых действий, продолжающихся в соседних с городом районах. Расследователи пишут, что у них есть доказательства. Один из свидетелей сообщил американским журналистам, что ракеты были запущены с полей на окраине города Дружковка, который находится в 15 км от Константиновки.

Эти места используются украинскими военными, оттуда они уже не раз запускали ракеты. Приехав на эти поля, расследователи NYT обнаружили свежие следы горения. На спутниковых снимках зафиксированы новые следы ожогов почвы в день удара, что только подтвердило предположение об использовании этих полей украинскими артиллеристами.

Как в Киеве отреагировали на обвинение американцев

После выхода материала в NYT, 19 сентября Служба безопасности Украины опубликовала в украинских СМИ сообщение о том, что расследование обстрела рынка в Константиновке продолжается. СБУ не согласилась с выводами американского издания. Согласно данным украинского расследования, удар был нанесен ракетой российского комплекса ПВО С-300. Таким образом, Киев не отказался от версии, которую выбрал 6 сентября. Однако появились очевидные противоречия — изначально президент Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что удар был нанесен при помощи российской артиллерии.

12 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с журналистами охарактеризовал ракетный удар по донбасскому городу как один из многих, которые РФ наносит каждый день и каждую ночь по городам Украины.

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press Михаил Подоляк

«Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать?» — приводит ТАСС слова Подоляка.

19 сентября, комментируя статью в NYT, Подоляк возложил на Россию ответственность за начало боевых действий в принципе, заверив общество, что оно позже «точно получит ответ на вопрос, что произошло в Константиновке».

С какого комплекса была запущена ракета

Авторам расследования NYT удалось опровергнуть утверждения Киева об использовании для удара по донбасскому городу модифицированных ракет зенитно-ракетной системы ПВО С-300.

Оказалось, что металлические фасады зданий, находящихся около места взрыва, были продырявлены сотнями квадратных или прямоугольных отверстий. Их размеры соответствуют формам фрагментов ракеты 9М38, которую запускает ЗРУ «Бук». Американские журналисты сравнили их с фрагментами ракет, оставшихся после нанесения прежних ударов российскими комплексами С-300 и С-400. После этого они пришли к выводу, что по рынку стреляли из «Бука», который находится на вооружении как России, так и Украины.

NYT утверждает, что эти выводы подтвердили два независимых военных эксперта по обезвреживанию бомб.

Почему американское издание провело расследование удара по Константиновке

Как считает первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, западные СМИ начинают проявлять определенную степень свободы слова, которой у них не было много лет. По его словам, издание NYT пошло на это, чтобы не допустить победы кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах в США.

«Западные СМИ вспомнили о совести. Они начинают писать правду для тех людей, которые живут в США и других странах. Они убеждают, что нацистский режим на Украине нельзя поддерживать, нельзя направлять туда ракеты дальнего действия, потому что они убивают, уничтожают мирное население. Пресса показывает народу, что демократы разрушают Америку. Поэтому часть изданий, которая против демократов, пишет правду, которая очевидна», — заявил NEWS.ru Водолацкий.

Фото: МО Украины По Константиновке стреляли из «Бука», который находится на вооружении как России, так и Украины

По мнению парламентария, если таких СМИ станет больше, то это начнет влиять на общественность, люди выйдут на улицы с требованием прекратить вооружать Украину.

«Волнения уже начались в Германии и Франции. Рейтинги лидеров европейских стран падают. Будем надеяться, что здравый смысл в Европе восторжествует. И ростки национализма, которые идут от Украины, будут уничтожены в зародыше», — отметил Водолацкий.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что ракетный удар был нанесен ВСУ специально в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Это была провокация киевских властей.

«Но одно дело устраивать что-то подобное под чутким руководством западных кураторов, как в Буче. Совсем другое — кураторов обманывать», — сказал парламентарий.

США послали четкий сигнал Зеленскому

Инициируя материал во влиятельном издании NYT, власти США преследовали две цели и обе — в отношении Владимира Зеленского, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Первая цель — поставить Зеленского на место, надеть ему намордник. Он создает им проблемы накануне выборов своим неадекватным поведением. И уже видно, что нынешний визит в США для Зеленского неудачный. Год назад его конгресс встречал стоя, под аплодисменты. Спикер Нэнси Пелоси целовала ему руки. А во время нынешнего визита конгрессмены не хотят с ним встречаться. У Зеленского есть только предварительная договоренность о встрече с Байденом и группой сенаторов», — сказал экс-депутат.

По словам Олейника, вторая цель газетной публикации — дать понять Зеленскому, что его пора менять на посту президента Украина.

Публикация в NYT вышла в день прилета в Нью-Йорк президента Украины Владимира Зеленского

«Они поняли, что Зеленский не выполнит обещания в отношении Крыма и контрнаступления. А выборы [президента США] требуют результата. И переговоры он сам отказался вести с Путиным, подписал об этом указ. То есть он сам отрезал себе дальнейший путь. Вот потому появился вопрос о его технической замене», — убежден Олейник.

«Киев уже пытается забыть о Константиновке»

Ракета поразила рынок в Константиновке 6 сентября примерно в 14 часов. В результате удара вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров, был поврежден пятый этаж жилого дома. По уточненным данным, погибло 15 человек, ранения получили 36 человек. Были повреждены примерно 30 торговых павильонов, сгорели несколько легковых автомобилей. Киев без разбирательств обвинил в ударе Россию.

О том, что в городской рынок попала украинская ракета, ранее писал в соцсетях обозреватель газеты Bild Юлиан Репке, которого называют жестким критиком России. Он тоже проанализировал кадры удара и определил, откуда прилетала ракета.

10 сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад и киевский режим «пытаются забыть» про ракетный удар по Константиновке, подобно тому как «забыли» про удар по Краматорску, когда всем стало известно, кто его нанес.

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