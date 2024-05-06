Убивший жену экс-министр Казахстана процитировал Гитлера в суде

Фото: Пресс-служба Верховного суда республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, расправившийся с гражданской женой Салтанат Нукеновой, процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, следует из трансляции заседания на официальном YouTube-канале Верховного суда республики. В ходе заседания суда он попросил прощения у семьи Нукеновой и граждан Казахстана.

Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Его знаменитое выражение было таким: «Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Вот так и в моем деле, — сказал он.

Произнося это, он имел в виду рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, однако упомянутая фраза принадлежит Адольфу Гитлеру.

В Казахстане 26 апреля завершилось судебное следствие по делу бывшего министра национальной экономики, которого обвиняют в жестоком убийстве супруги. Следователи установили, что он избивал супругу на протяжении нескольких часов и оставил умирать ее на полу ВИП-кабинки ресторана. После этого он попросил двоюродного брата стереть записи с видеокамер. Экс-министр признался в том, что избивал супругу, но уверяет, что не хотел ее убивать.

Ранее бывшая жена Бишимбаева Назым Кахарман рассказала, что их семейная жизнь не была идеальной. По ее словам, Бишимбаев нередко давил на нее морально и обвинял во всем подряд. Кахарман добавила, что взяла волю в кулак и ушла от мужа.