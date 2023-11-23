Убит украинским беспилотником: фото погибшего журналиста Бориса Максудова Корреспондент «России 24» погиб в Запорожской области в результате обстрела ВСУ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший осколочные ранения, умер по дороге в крымский Джанкой. Он попал под обстрел в окрестностях поселка Мирное Запорожской области.

Инцидент произошел в среду, 22 ноября. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника «по группе российских журналистов». В ведомстве утверждали, что Максудов «был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение» и что «его жизни угрозы нет».

Фотографии Бориса Максудова — в галерее NEWS.ru.

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