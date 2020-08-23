У резиденции Лукашенко в Минске приземлился вертолёт

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Около Дворца Независимости в Минске приземлился белый вертолёт с красно-зелёным флагом. Неподалёку от резиденции силовики остановили многотысячную колонну протестующих. Предполагается, что вертолёт должен забрать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видео с места событий появились в белорусских Telegram-каналах.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Люди не согласны с итогами президентских выборов, результаты которых, как они считают, были сфальсифицированы, также демонстранты требуют прекратить насилие со стороны правоохранительных органов.

Сегодня участники протестов вышли на «Марш новой Беларуси». Сначала демонстранты собрались на время на площади Независимости в Минске, а потом пошли в сторону стелы «Минск — город-герой». Здесь их встретили силы Минобороны, вышедшие сегодня на охрану монумента, писал NEWS.ru. В итоге люди решили идти к площади Государственного Флага через резиденцию президента Александра Лукашенко, писал NEWS.ru