https://static.news.ru/photo/6c5df970-66d8-11ea-a632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане выросло до девяти. Положительный результат дал тест девочки 2008 года рождения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Казахстана, подтверждённый анализ был взят в Алма-Ате. Девочка прилетела из Германии, заявил представитель министерства.

Таким образом, в Алма-Ате отмечено семь случаев инфицирования коронавирусом, ещё два зарегистрированы в столице Казахстана Нур-Султане.

Как сообщал NEWS.ru, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения на месяц в связи с распространением коронавирусной инфекции. Режим ЧП включает в себя запрет на массовые мероприятия и приостановку деятельности объектов с большим скоплением людей. При главе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.

К 15 марта число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 156 тысяч человек. 5,8 тысячи человек скончались от инфекции и вызванных ею осложнений.