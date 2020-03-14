Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане выросло до девяти. Положительный результат дал тест девочки 2008 года рождения.
Как
Таким образом, в Алма-Ате отмечено семь случаев инфицирования коронавирусом, ещё два зарегистрированы в столице Казахстана Нур-Султане.
Как сообщал NEWS.ru, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения на месяц в связи с распространением коронавирусной инфекции. Режим ЧП включает в себя запрет на массовые мероприятия и приостановку деятельности объектов с большим скоплением людей. При главе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.
К 15 марта число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 156 тысяч человек. 5,8 тысячи человек скончались от инфекции и вызванных ею осложнений.
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