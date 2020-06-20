У мэра Бишкека обнаружен коронавирус

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рискует потерять страну, если поступит демократично. При этом он выступает против выбора между силовым и демократичным решением.

Он отметил, что его проклянут в течение года, если государство будет потеряно. Никто не сможет простить ему уничтожение Белоруссии, сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1». В этой ситуации хочу...