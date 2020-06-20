У мэра Бишкека обнаружен коронавирус

У мэра Бишкека Азиза Суракматова тест на коронавирус дал положительный результат. Градоначальник в настоящее время находится на самоизоляции, у него наблюдается небольшая температура.
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Вирус есть, и он опасный! Надевайте маски! Соблюдайте гигиену! Не ходите никуда! — призвал руководитель аппарата.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Киргизии достигло 2981 человека, умерли 35, выздоровели 1981 человек.
Ранее стало известно о заражении коронавирусом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 79-летний политик самоизолировался и теперь работает в удалённом формате. В пресс-службе бывшего лидера республики отметили, что поводов для беспокойства нет. Также сообщалось о смерти от коронавируса бывшего главы Чувашии Михаилы Игнатьева, который в конце мая оспорил в суде президентское решение об отстранении его от должности. Игнатьева госпитализировали с двухсторонней пневмонией вскоре после подачи иска к президенту Владимиру Путину. Бывшего главу республики доставили в Санкт-Петербург в тяжёлом состоянии, 18 июня он умер, писал NEWS.ru.
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