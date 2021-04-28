У Лукашенко нашли «тайного умственно отсталого сына»

https://static.news.ru/photo/f0aa1466-6b93-11e9-9f97-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Chen Jianli/Xinhua/Global Look Press

У белорусского президента Александра Лукашенко трое сыновей: двое рождены в браке с первой супругой Галиной, и ещё один — Николай — появился в отношениях с личным врачом политика Ириной Абельской. Однако оппозиционное издание NEXTA утверждает, что за два года до рождения Николая Лукашенко у пары родился ещё один ребёнок.

За два года до рождения Коли, в ноябре 2002 года... у пары родился сын с особенностями развития — умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами (глухонемой), — пишет издание.

Журналисты утверждают, что Лукашенко якобы испугался, что больной ребёнок навредит его карьере и отправил его в интернат под девичьей фамилией его матери. У Матвея Постоялко было всё, в чём он нуждался, включая личного тьютора, педагогов, индивидуальный учебный кабинет, также развивающие игрушки и прочее.

В данный момент 19-летний Матвей живёт в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске, сообщает «МК» со ссылкой на оппозиционный telegram-канал.

Ранее NEWS.ru писал, что подозреваемые в покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко и подготовке государственного переворота в стране признались в преступном замысле и изложили детали плана. Об этом рассказывается в фильме «Убить президента»