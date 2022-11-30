У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита Посольство Киргизии заявило, что у восьмерых работников склада Ozon не нашли признаков менингита

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

У восьмерых граждан Киргизии, работающих на подмосковном складе Ozon, не обнаружили признаков менингита, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства страны. По данным, предоставленным Роспотребнадзором, они заболели ОРВИ.

Согласно полученной последней информации от Роспотребнадзора и медицинских учреждений Московской области (Истринской областной клинической больницы и Красногорской городской больницы № 1. — NEWS.ru), по результатам анализов заболевших восьми граждан Киргизии, подозрение на возможное заболевание их менингитом не подтвердилось, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Роспотребнадзоре, ссылаясь на данные Института дезинфектологии, пояснили, что риск заражения менингитом при получении посылки со склада маркетплейса Ozon отсутствует, поскольку возбудитель инфекции может оставаться жизнеспособным не более двух часов при температуре 10 градусов.

28 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники склада Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом. Родственники кладовщиков заявили, что более 30 человек распределили по инфекционным отделениям больниц Красногорска, Дедовска и Истры. По данным канала, многие из них попали в реанимацию.