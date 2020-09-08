Колесникову увезли на автобусе у границы с Украиной

https://static.news.ru/photo/a2342b2c-f207-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kalesnikava

Пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков рассказал о задержании члена президиума КС Марии Колесниковой. По его словам, люди, которые привезли политика к границе с Украиной, посадили её в автобус и увезли.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве, передаёт ТАСС. Женщина порвала свой паспорт, после чего её посадили в автомобиль.

Она вышла через окно задних дверей и пошла по проезжей части в сторону Белоруссии. Дальше к ней подошли и увели в автобус, в котором она ехала до этого, — рассказал Родненков.

Как писал NEWS.ru, 7 сентября КС оппозиции сообщил, что член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии