У экс-президента Киргизии диагностировали предынфарктное состояние

https://static.news.ru/photo/604bc48e-a99c-11eb-a440-96000091f725_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Guan Jianwu/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Медицинские специалисты диагностировали предынфарктное состояние у находящегося в тюрьме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом 30 апреля на своей официальной странице в Facebook рассказал адвокат экс-лидера страны Замир Зоошев.

По его словам, у Атамбаева в начале месяца было поставлено несколько предварительных диагнозов. В частности, речь шла о коронарной болезни сердца, кальцинозе коронарных артерий и не только. Зоошев заявил, что именно кальциноз, как объяснил ему доктор при личной беседе, свидетельствует о предынфарктном состоянии.

Также у экс-президента наблюдаются поясничные боли с периодической иррадиацией в левую ногу. Из-за этого ему рекомендовали ограничить положение сидя.

14 апреля судья Азирет Медеров, рассматривающий уголовное дело по кой-ташским событиям, принял решение о назначении судебно-медицинской экспертизы по определению состояния здоровья экс-президента Алмазбека Атамбаева. Надеюсь, что по итогам экспертизы экс-президенту Алмазбеку Шаршеновичу будет предоставлена возможность получить полноценное медицинское лечение в Кыргызстане или за рубежом, — написал адвокат.

23 июля прошлого года суд приговорил политика к 11 годам и двум месяцам заключения за коррупцию при освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. После апелляции Бишкекский районный суд оставил решение в силе.

Атамбаев был задержан во время акции протеста 10 октября. Ему вменяют организацию массовых беспорядков. Рассмотрение этого дела продолжается, по нему бывшему главе государства грозит до пожизненного заключения.

30 ноября приговор Алмазбеку Атамбаеву был отменён Верховным судом республики. Дело отправлено на новое рассмотрение.