https://static.news.ru/photo/c60488bc-680f-11ea-85e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Weiland/Global Look Press

Медицинские специалисты в Казахстане выявили ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией среди граждан страны. В числе заболевших — двухлетняя девочка. Об этом 17 марта сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип подчеркнул, что ребёнок 2018 года рождения недавно прибыл вместе со своей семьёй из Германии. Все три новых случая заражения коронавирусом выявлены в городе Алматы.

На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы — 11 случаев, а в Нур-Султане — два, — приводит ТАСС сообщение от министерства здравоохранения Казахстана.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Казахстана приняли решение закрыть границу с Россией из-за введённого в республике режима ЧС в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщают погрануправления ФСБ по Тюменской, Курганской и Челябинской областям.

По информации на 17 марта, в мире коронавирусом заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели.