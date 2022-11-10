Тюркское сотрудничество: Москва отдаляется, Пекин ворчит, Анкара лидирует Самаркандский саммит Организации тюркских государств намерен определить стратегию развития тюркского мира

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Второй раз за осень Самарканд принимает крупный международный форум. Не прошло и двух месяцев после саммита ШОС, как многие из его участников собрались в этом же древнем городе на саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В организацию входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, статус наблюдателей имеют Венгрия и Туркмения. Лидеры государств проведут общую встречу в пятницу, а накануне в Самарканде прошло заседание глав МИД стран — участниц ОТГ. Примечательно, что все страны организации имеют крепкие партнёрские отношения с Россией, в которой тоже проживают тюркские народы. Однако Москва никак не представлена в ОТГ, более того, на взгляд экспертов, она очень настороженно относится к работе тюркской организации по многим причинам. О них — в материале NEWS.ru.

Анкара определилась с лидерством, Будапешт — с древним родством венгров и тюрок

Тюркскому сотрудничеству в нынешнем году исполняется 30 лет. Первый саммит глав тюркских государств прошёл в октябре 1992 года в Анкаре, в нём приняли участие лидеры всех стран (кроме Венгрии), которые сегодня представлены в Самарканде. Участники форума тогда заявили о налаживании политического, экономического и культурного единства. На 9-м саммите глав тюркских государств в 2009 году в Нахичевани главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции подписали соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркского совета). В 2019 году к нему присоединился Узбекистан. В ноябре 2021 года в Стамбуле лидеры ТС объявили о его переименовании в Организацию тюркских государств. Поэтому нынешний саммит в Самарканде называют первым в истории ОТГ. На нём лидеры стран рассчитывают принять «Стратегию ОТГ на 2022–2026 годы», которая охватывает политическое, экономические, гуманитарное и образовательное сотрудничество.

Фото: samarkand.uz Тюркскому сотрудничеству в нынешнем году исполняется 30 лет

Из всех задач, стоящих перед ОТГ, на первом месте — развитие гуманитарных связей, отметил в беседе с NEWS.ru лидер движения «Единение славяно-тюркского мира» политолог Адгезал Мамедов.

Гуманитарная основа у стран — участниц ОТГ сегодня крепка, базируется на общих корнях и истории. Но совместные политические и экономические вопросы для их ещё в будущем, над ними надо немало работать. Если взять экономическое сотрудничество между этими странами, то оно находится на более низком уровне, чем у каждой из них по отдельности с Россией или даже с Китаем. Объём взаимной торговли между странами ОТГ крайне невысок, поэтому организацию нельзя считать экономически весомой по масштабам Евразии, — сказал политолог.

Но есть и другое мнение о нынешних приоритетах ОТГ: с декларации культурно-гуманитарных связей она лишь начинала свою деятельность, но в последующие годы политико-экономический аспект вышел на первый план.

На саммите встречаются лидеры стран, предусмотрены двухсторонние переговоры, — отмечает бишкекский политолог Анвар Акматов. — Главы государств не могут ограничить свое общение только культурно-гуманитарными темами, которые преобладали на начальном этапе тюркского сотрудничества, как это было сразу после развала СССР и потери единой советской идеологии для республик Центральной Азии. Пантюркизм оказался кстати. Лидером организации с самого начала была Турция, из-за чего, кстати, в неё долго не решался вступать Узбекистан, поскольку у его прошлого президента Ислама Каримова в 1990-х годах сохранялись сложные отношения с Анкарой.

Впрочем, на взгляд политолога Акматова, лидерство Турции в ОТГ пока не безусловное. Если за Шанхайской организаций сотрудничества стоит Китай, то он политически и экономически вытягивает своих партнёров. Турции сегодня исполнять похожую роль в ОТГ не под силу. Но своеобразным выходом здесь стали экономические проекты между странами ОТГ, прежде всего «коридорные», напоминает бишкекский политолог.

По территориям стран организации в скором времени будут проложены альтернативные маршруты, связывающие Восток и Запад. В частности, железная дорога Китай — Киргизия — Узбекистан позволит региону стать одним из главных транзитных узлов между Европой и Азией. Порты Персидского залива и Тихого океана благодаря этому проекту станут доступнее для товаров из Китая и европейских стран. Возрастёт объем транспортировки энергоносителей и товарооборот по транскаспийскому маршрутам Актау — Баку, Туркменбаши — Баку и дальше — через Чёрное море или Турцию в Европу. В нынешнем году, напоминают эксперты, у Каспийского трубопроводного консорциума, по которому казахскую нефть доставляют в европейские страны, не раз возникали «технические и экологические проблемы», после чего в Астане стали говорить о необходимости диверсификации углеводородных поставок.

Развитие транспортно-логистического взаимодействия между странами ОТГ выгодно не в последнюю очередь Китаю, даже несмотря на болезненный для него «уйгурский вопрос». Уйгуры тоже относятся к тюркским народам. Проживая главным образом в Китае, они считают себя также коренным народом Казахстана, Киргизии, Туркмении. Эксперты напоминают, что даже переименование в прошлом году Тюркского совета в Организацию тюркских государств вызвало негативную реакцию Пекина. Переименование произошло 12 ноября, в этот же день в 1933 году была образована Республика Восточного Туркестана, в которую входила часть нынешнего китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин в традициях восточных тонкостей уловил в этом факте «тюркский символизм». Негативное отношение к ОТГ у китайского руководства усилилось после того, как в СМИ через несколько дней появилось фото президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера Партии национального возрождения республики Девлета Бахчели на фоне карты тюркского мира, на которой родина уйгуров Синьцзян тоже была обозначена как тюркская территория.

Фото: Википедия Развитие транспортно-логистического взаимодействия между странами ОТГ выгодно Китаю, несмотря на болезненный для него «уйгурский вопрос»

Однако эти намеки в целом не испортили отношения между Пекином и Анкарой — целесообразность экономического сотрудничества взяла вверх. Прагматичный подход к ОТГ также демонстрирует Венгрия, став наблюдателем в организации в 2018 году. Но в Будапеште есть мнение, что венгерские власти для сближения с тюркскими государствами придумали миф об «историческом родстве» своих финно-угорских предков.

11 лет назад премьер-министр Виктор Орбан и его идеологи выработали концепцию «Восточное открытие», согласно которой в глубокой древности наши предки якобы были в родстве с предками тюрков, — отметил в беседе с NEWS.ru профессор Будапештского университета, политолог Тамаш Краус. — Эту концепцию сегодня власти Венгрии используют для выстраивания экономических отношения с Турцией и другими тюркскими странами. На мой взгляд, концепция сырая, скорее всего, на 80% вымышленная. Но власти говорят, что мы, хоть и европейская, но бедная страна. У нас почти ничего нет. Автобусное производство, развитое сельское хозяйство остались в «старорежимном прошлом». Выяснилось, что нужны ресурсы и новые рынки сбыта. Вот и понадобилось «родство» со странами, у которых они есть.

По данным профессора Крауса, уровень сотрудничества Венгрии с тюркскими странами всё равно остаётся низким. Более эффективными для Будапешта стали экономические связи с Пекином и Сеулом.

Да, азиаты мы?

Россия традиционно игнорирует саммиты тюркских государств, хотя ей регулярно напоминают о принадлежности к тюркскому миру. В начале нынешнего года турецкое издание Karar назвало десять российских регионов «автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости»: Татарстан, Башкортостан, Якутия, Тува, Алтай, Чувашия, Хакасия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. При этом газета подчеркнула, что не во всех этих регионах тюркоязычное население составляет большинство.

Подобные намёки, скорее всего, Москву и настораживают. Основания для опасений даёт не только современность, но и недавняя история, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Ещё при императоре в России востоковеды выделяли две опасности для государства: панисламизм и пантюркизм. Это были серьёзные проблемы. К примеру, когда началась Первая мировая война, стало непонятно, что делать с российскими мусульманами, поскольку турецкий султан тогда был халифом — светским главой всех мусульман-суннитов, а их немало проживало в Российской империи. В итоге часть мусульман воевали в «Дикой дивизии» в русских рядах, другая — смотрела с благоговением на Стамбул. Конечно, сегодня Турция отличается от Османской империи начала прошлого века, но она ведёт серьёзную игру в Центральной Азии. При этом для России Турция остаётся одновременно партнёром и конкурентом, но не союзником, кем она является, кстати, для США по блоку НАТО. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий

Алексей Макаркин обратил внимание, что Эрдоган уже много лет подряд подчёркивает свой статус покровителя всех тюркских народов мира, в том числе и живущих в России. Поэтому Москва его связи с российскими тюрками воспринимает с опаской, полагая, что в них кроется риск для государства. К тому же в современных Татарстане и Башкортостане с 1990-х годов среди части интеллигенции популярны идеи, которые высказывали ещё век назад такие общественные деятели и мыслители, как Ахмет-Заки Валиди. Он был противником любой центральной российской власти. Валиди был вынужден уехать в Турцию. И сегодня влияние Турции на некоторые народы России, по мнению Москвы, продолжает нести риски, напомнил российский политолог.

Фото: MHP_Bilgi Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели

Но среди экспертов, с которыми пообщался NEWS.ru, оказались и противники идеи осторожных отношений Москвы и Анкары. У русского мира и тюркского больше общего, чем различий, убеждён Адгезал Мамедов.

Многие политики и эксперты, среди которых и я, выступают за то, чтобы Россия активно подключилась к ОТГ. Между русскими и тюрками есть духовная связь, Россия ведь формировалась на евразийском пространстве, в славяно-тюркских ценностях. Между нашими странами не должны ныне стоять страны, которым чуть более двух веков, как США. Они сюда пришли временно. А если говорить о современном экономическом сотрудничестве, то разве возможны проекты транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запада без участия России? — заключил собеседник интернет-издания.

Сторонники сближения России и ОТГ ссылаются на популярную пословицу «Друг познаётся в беде». В качестве доказательства они приводят позицию всех стран — участниц ОТГ по отношению к России после введения многочисленных западных санкций. Эти страны не только не подключились к санкционному процессу, но и продолжают активно сотрудничать с Москвой, принося выгоды как ей, так и себе.