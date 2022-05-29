Тысячи протестующих требуют отставки правительства у парламента Молдавии

Фото DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Тысячи протестующих собрались у здания парламента Молдавии, требуя отставки правительства Натальи Гаврилицы, пишет ТАСС. Инициатором акции стали члены Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после того, как лидера политического объединения, экс-президента страны Игоря Додона арестовали. Бывший глава государства был отправлен под домашний арест по делу о коррупционных преступлениях и госизмене.

Люди принесли с собой плакаты «Хотим законности», «Хотим корректной юстиции», «Долой правительство», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Молдавии начались протесты, участники которых потребовали немедленно прекратить преследование бывшего президента страны Додона и представителей оппозиции. Утром 24 мая в дом к экс-главе республики нагрянули прокуратура и Служба безопасности для проведения обысков.

До решения суда о домашнем аресте Додон был помещен в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией.