Тысячи людей начали заполнять улицы Минска

https://static.news.ru/photo/10341634-dd70-11ea-8667-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Всё больше людей выходит на улицы столицы Белоруссии. Они собираются не только в центре Минска, но и в спальных районах.

В настоящее время только к станции метро «Пушкино», где погиб один из протестующих, пришли не менее трёх тысяч человек с цветами в руках.

Присутствия подразделений силовых структур не наблюдается. Движение транспорта не перекрывалось.

С утра 13 августа в Минске проходят мирные акции солидарности с протестующими против признания итогов президентских выборов. С каждым часом их число растёт. Многие местные жители подъезжают к ним на автомобилях, чтобы раздать воду, шоколад и другие продукты. Так, в районе старого Червенского рынка один из волонтёров раздал несколько килограммов конфет, передаёт ТАСС.

Ранее на площади Независимости в Минске образовался автомобильный затор. Водители специально тормозят движение и сигналят в знак протеста против результатов выборов президента. Движения возле станции метро «Купаловская» практически нет. На тротуарах стоят люди, которые аплодируют автомобилистам.

Как писал NEWS.ru, ранее глава избирательной комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подтасовки голосов избирателей в пользу действующего президента Александра Лукашенко. Давление шло со стороны чиновников местной администрации.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные митинги. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно. Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.