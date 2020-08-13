Тысячи людей начали заполнять улицы Минска

Всё больше людей выходит на улицы столицы Белоруссии. Они собираются не только в центре Минска, но и в спальных районах.
В настоящее время только к станции метро «Пушкино», где погиб один из протестующих, пришли не менее трёх тысяч человек с цветами в руках.
Присутствия подразделений силовых структур не наблюдается. Движение транспорта не перекрывалось.
С утра 13 августа в Минске проходят мирные акции солидарности с протестующими против признания итогов президентских выборов. С каждым часом их число растёт. Многие местные жители подъезжают к ним на автомобилях, чтобы раздать воду, шоколад и другие продукты. Так, в районе старого Червенского рынка один из волонтёров раздал несколько килограммов конфет,
Ранее на площади Независимости в Минске образовался автомобильный затор. Водители специально тормозят движение и сигналят в знак протеста против результатов выборов президента. Движения возле станции метро «Купаловская» практически нет. На тротуарах стоят люди, которые аплодируют автомобилистам.
Как писал NEWS.ru, ранее глава избирательной комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подтасовки голосов избирателей в пользу действующего президента Александра Лукашенко. Давление шло со стороны чиновников местной администрации.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные митинги. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.
По предварительным данным Центризбиркома, за действующего лидера Александра Лукашенко
Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно. Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
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