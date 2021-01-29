Туркмения зарегистрировала разработанную центром «Вектор» вакцину

Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная российским научным центром «Вектор», прошла процедуру регистрации в Туркмении.
Информационное агентство «Ориент»
«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в РФ в октябре 2020 года. Туркмения стала первым государством после страны-производителя, одобрившим использование этой вакцины. 18 января в стране зарегистрировали другой препарат российского производства — «Спутник V».
Согласно официальным данным, в Туркмении не отмечено ни одного случая заражения коронавирусом. При этом в стране действует масочный режим и введён ряд ограничений.
Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил необычное средство для лечения коронавирусной инфекции — корень солодки, писал NEWS.ru.