Туркмения зарегистрировала разработанную центром «Вектор» вакцину

https://static.news.ru/photo/49df6f80-6242-11eb-a276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная российским научным центром «Вектор», прошла процедуру регистрации в Туркмении.

Информационное агентство «Ориент» сообщает , что разрешающий закупку и применение препарата документ выдан Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Минздраве Туркменистана. Регистрации предшествовал экспертный анализ специалистов фармакологического и фармакопейного комитетов Центра. По данным агентства, в Ашхабаде сейчас находится делегация Центрального научно-исследовательского института Роспотребнадзора.

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в РФ в октябре 2020 года. Туркмения стала первым государством после страны-производителя, одобрившим использование этой вакцины. 18 января в стране зарегистрировали другой препарат российского производства — «Спутник V».

Согласно официальным данным, в Туркмении не отмечено ни одного случая заражения коронавирусом. При этом в стране действует масочный режим и введён ряд ограничений.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил необычное средство для лечения коронавирусной инфекции — корень солодки, писал NEWS.ru.