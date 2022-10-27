В четверг, 27 октября, в Астане прошёл саммит «ЕС — Центральная Азия». С лидерами стран региона встретился глава Евросовета Шарль Мишель. «Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу и отношения между нами укрепляются», — заявил Мишель после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Европу интересуют транзитные возможности Центральной Азии (ЦА) и её энергоресурсы, Центральная Азия взамен ждет инвестиций. Также есть мнение, что Брюссель пытается использовать экономические проекты, чтобы вовлечь регион в сферу своего политического влияния и оторвать от Москвы.
Почему это важно: Центральная Азия и Европа заинтересованы в сотрудничестве.
В частности, Евросоюзу нужны:
- Казахская нефть и туркменский газ. Если поставки нефти из Казахстана в ЕС осуществляются давно, то Ашхабад только размышляет об импорте газа в западном направлении;
- Альтернативные трансконтинентальные коридоры через ЦА, в том числе Транскаспийский международный транспортный маршрут, железная дорога из Пекина в Европу через Азербайджан и Грузию;
- ЕС пытается конкурировать за влияние в регионе с Россией и Китаем.
Странам ЦА требуются европейские инвестиции в свои проекты, прежде всего — вложения в нефтяную и газовую инфраструктуру. Также им нужен европейский рынок сбыта своей продукции — ископаемого топлива, неорганических химикатов, металлов, удобрений, сельхозпродукции.
Выступая на астанинской встрече главы Евросовета с лидерами стран Центральной Азии, президент Казахстана напомнил, что «за последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более $120 млрд, что составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион».
Взгляд извне: На Западе склоны рассматривать Центральную Азию как особую общность, а не соседство нескольких постсоветских стран с отдельными интересами. ЦА видится как прообраз структуры наподобие Евросоюза, но пока с нерешёнными проблемами. В их числе межэтническое противостояние между киргизами и таджиками, связанное с не до конца лимитированной границей. Также есть проблемы между киргизами и узбеками из-за распределения водных ресурсов. Кроме того, пока нельзя говорить о свободном перемещении людей и товаров между всеми государствами региона, поскольку для посещения Туркмении требуется виза.
При этом Центральная Азия находится, по сути, на стыке двух континентов, служа мостом между ними. Европейцы заинтересованы, чтобы их партнёры не скатывались в автократию, как Китай, или теократию, как Иран и Саудовская Аравия. Поэтому они уделяют большое внимание демократическим преобразованиям и правам человека. В этом вопросе центральноазиатская властная элита пока не находит общего языка с европейскими политиками.
Антироссийские санкции открыли новые возможности для стран Центральной Азии. Помимо того, что стали развиваться альтернативные транзитные пути в обход РФ и в больших объёмах потребовались энергоносители из стран ЦА, у государств региона также появилась возможность для параллельного импорта в Россию. Плюс бизнес из России стал переезжать в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан. Страны ЦА ощутили большую самостоятельность в политике и экономике и преимущества в свободных партнёрских отношениях с Западом, участвуя в глобальных проектах и пользуясь международными платёжными системами. Все эти обстоятельства ускоряют партнёрство ЦА и Европы.
Перспектива: Страны ЦА следуют политике многовекторности, но Евросоюз, за которым стоят США, пытается ослабить партнёрство этих стран с Россией и Китаем. Поэтому российская сторона рассматривает налаживание отношений между Центральной Азией и Брюсселем довольно скептически.
ЕС оценивает нынешний саммит как этап для достижения своей ключевой цели — отрыва Центральной Азии от России и Китая. Поэтому экономические вопросы, которые Мишель поднимает в Астане, это сыр в мышеловке. Страны ЦА надо заманить и прихлопнуть. Почему саммит проходит в Астане? Казахстан у них на особом счету по многим факторам: крупная страна, наиболее богатая в регионе, протяжённая граница с Россией. С Казахстана они намерены начать свою неоколониальную политику в ЦА, — отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Сергей Марков.
С ним не согласен директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, который считает, что Европа нуждается в альтернативных маршрутах и других возможностях стран ЦА и равноправное партнёрство между ними продолжается не первый год.
С начала нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал ставку на создание международных экономических проектов, поиск инвестиций. Геополитические изменения заставляют нас перестраиваться. Казахстан активизировался на всех направлениях: Европа, Ближний Восток, Восточная и Юго-Восточная Азия. Президент поставил серьёзную цель: привлечь инвестиции за ближайшие семь лет в размере $150 млрд, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru казахский политолог.
Европа предлагает Центральной Азии не только взаимовыгодную торговлю, но и западную культуру, ценности, образование, отметил в беседе с NEWS.ru политический аналитик из Бишкека Азамат Осмонов.
Европа привлекательна для жителей всего нашего региона. Она вкладывается во многие проекты, в том числе и образовательные. Молодёжь едет охотно учиться в западные вузы, обучение в которых для них бесплатно, более того, они получают достойную стипендию, а по окончании учёбы — место работы. Конечно, Россия для ЦА на особом счету, но когда её политики и общественные деятели высказывают недовольство тем, что страны укрепляют отношения с Западом, то только делает хуже Москве. Падает в этом случае её авторитет. Она всё-таки должна оставаться выдержанным и уверенным в себе ключевым партнёром, — убеждён киргизский политолог.
Эксперты в регионе обратили внимание, что на астанинской встрече главы Евросовета с президентами стран ЦА в выступлениях не прозвучало даже намёка на недовольство Россией. Это значит, что страны региона в своей внешней политике не пытаются Москву заменить Брюсселем, выстраивают сотрудничество с ЕС на равноправной основе.