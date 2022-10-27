Туркестанский поход: планирует ли Брюссель оторвать Центральную Азию от РФ Российские эксперты видят попытки Брюсселя рассорить Москву с Центральной Азией, пока в среднеазиатских столицах говорят о многовекторном партнерстве

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В четверг, 27 октября, в Астане прошёл саммит «ЕС — Центральная Азия». С лидерами стран региона встретился глава Евросовета Шарль Мишель. «Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу и отношения между нами укрепляются», — заявил Мишель после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Европу интересуют транзитные возможности Центральной Азии (ЦА) и её энергоресурсы, Центральная Азия взамен ждет инвестиций. Также есть мнение, что Брюссель пытается использовать экономические проекты, чтобы вовлечь регион в сферу своего политического влияния и оторвать от Москвы.

Почему это важно: Центральная Азия и Европа заинтересованы в сотрудничестве.

В частности, Евросоюзу нужны:

Казахская нефть и туркменский газ. Если поставки нефти из Казахстана в ЕС осуществляются давно, то Ашхабад только размышляет об импорте газа в западном направлении;

Альтернативные трансконтинентальные коридоры через ЦА, в том числе Транскаспийский международный транспортный маршрут, железная дорога из Пекина в Европу через Азербайджан и Грузию;

ЕС пытается конкурировать за влияние в регионе с Россией и Китаем.

Странам ЦА требуются европейские инвестиции в свои проекты, прежде всего — вложения в нефтяную и газовую инфраструктуру. Также им нужен европейский рынок сбыта своей продукции — ископаемого топлива, неорганических химикатов, металлов, удобрений, сельхозпродукции.

Выступая на астанинской встрече главы Евросовета с лидерами стран Центральной Азии, президент Казахстана напомнил, что «за последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более $120 млрд, что составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион».

Взгляд извне: На Западе склоны рассматривать Центральную Азию как особую общность, а не соседство нескольких постсоветских стран с отдельными интересами. ЦА видится как прообраз структуры наподобие Евросоюза, но пока с нерешёнными проблемами. В их числе межэтническое противостояние между киргизами и таджиками, связанное с не до конца лимитированной границей. Также есть проблемы между киргизами и узбеками из-за распределения водных ресурсов. Кроме того, пока нельзя говорить о свободном перемещении людей и товаров между всеми государствами региона, поскольку для посещения Туркмении требуется виза.

Фото: akorda.kz Шарль Мишель и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

При этом Центральная Азия находится, по сути, на стыке двух континентов, служа мостом между ними. Европейцы заинтересованы, чтобы их партнёры не скатывались в автократию, как Китай, или теократию, как Иран и Саудовская Аравия. Поэтому они уделяют большое внимание демократическим преобразованиям и правам человека. В этом вопросе центральноазиатская властная элита пока не находит общего языка с европейскими политиками.

Антироссийские санкции открыли новые возможности для стран Центральной Азии. Помимо того, что стали развиваться альтернативные транзитные пути в обход РФ и в больших объёмах потребовались энергоносители из стран ЦА, у государств региона также появилась возможность для параллельного импорта в Россию. Плюс бизнес из России стал переезжать в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан. Страны ЦА ощутили большую самостоятельность в политике и экономике и преимущества в свободных партнёрских отношениях с Западом, участвуя в глобальных проектах и пользуясь международными платёжными системами. Все эти обстоятельства ускоряют партнёрство ЦА и Европы.

Перспектива: Страны ЦА следуют политике многовекторности, но Евросоюз, за которым стоят США, пытается ослабить партнёрство этих стран с Россией и Китаем. Поэтому российская сторона рассматривает налаживание отношений между Центральной Азией и Брюсселем довольно скептически.

ЕС оценивает нынешний саммит как этап для достижения своей ключевой цели — отрыва Центральной Азии от России и Китая. Поэтому экономические вопросы, которые Мишель поднимает в Астане, это сыр в мышеловке. Страны ЦА надо заманить и прихлопнуть. Почему саммит проходит в Астане? Казахстан у них на особом счету по многим факторам: крупная страна, наиболее богатая в регионе, протяжённая граница с Россией. С Казахстана они намерены начать свою неоколониальную политику в ЦА, — отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Сергей Марков.

С ним не согласен директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, который считает, что Европа нуждается в альтернативных маршрутах и других возможностях стран ЦА и равноправное партнёрство между ними продолжается не первый год.

С начала нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал ставку на создание международных экономических проектов, поиск инвестиций. Геополитические изменения заставляют нас перестраиваться. Казахстан активизировался на всех направлениях: Европа, Ближний Восток, Восточная и Юго-Восточная Азия. Президент поставил серьёзную цель: привлечь инвестиции за ближайшие семь лет в размере $150 млрд, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru казахский политолог.

Европа предлагает Центральной Азии не только взаимовыгодную торговлю, но и западную культуру, ценности, образование, отметил в беседе с NEWS.ru политический аналитик из Бишкека Азамат Осмонов.

Европа привлекательна для жителей всего нашего региона. Она вкладывается во многие проекты, в том числе и образовательные. Молодёжь едет охотно учиться в западные вузы, обучение в которых для них бесплатно, более того, они получают достойную стипендию, а по окончании учёбы — место работы. Конечно, Россия для ЦА на особом счету, но когда её политики и общественные деятели высказывают недовольство тем, что страны укрепляют отношения с Западом, то только делает хуже Москве. Падает в этом случае её авторитет. Она всё-таки должна оставаться выдержанным и уверенным в себе ключевым партнёром, — убеждён киргизский политолог.

Эксперты в регионе обратили внимание, что на астанинской встрече главы Евросовета с президентами стран ЦА в выступлениях не прозвучало даже намёка на недовольство Россией. Это значит, что страны региона в своей внешней политике не пытаются Москву заменить Брюсселем, выстраивают сотрудничество с ЕС на равноправной основе.