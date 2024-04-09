Турция ввела ограничения на экспорт товаров в Израиль Минторг Турции ограничил экспорт в Израиль по 54 позициям промышленных товаров

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров, передает ТАСС. Отмечается, что санкции будут действовать до окончания боевых действий в Газе и создания условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в анклав.

Решение подлежит немедленному исполнению. Установленные ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль в рамках его международных обязательств не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит бесперебойную поставку помощи в достаточных количествах, — говорится в заявлении министерства.

Ограничения распространяются на различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники. Помимо этого, в списке ограничений указаны цемент, изоляционные материалы, металлообрабатывающее оборудование, станки, кирпич и клинкер, а также химикаты, применяющиеся для обработки металла.

Ранее представители ХАМАС обратились к посредникам и предъявили требования для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. Для начала Израиль должен вывести войска из региона, затем планируется обмен военнопленными. Инициатива ХАМАС направлена на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа.