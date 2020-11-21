Турция сообщила о скорой отправке военных в Азербайджан

https://static.news.ru/photo/acd79796-2bd0-11eb-a9e0-fa163e074e61_660.jpg Хулуси Акар Фото: tskgnkur/twitter.com

Турецкие войска готовы в скором времени отправиться в Азербайджан. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он поздравил Вооружённые силы Азербайджана с тем, что они успешно вернули территории Нагорного Карабаха, «оккупированные Арменией почти на 30 лет». Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Турция со своей стороны делает всё, чтобы защищать права дружественного азербайджанского народа.

Наши сухопутные войска завершили подготовку, военно-воздушные силы также готовы к транспортировке, — приводит слова Акара официальный сайт ведомства.

Турецкие войска разместятся на территориях Карабаха, находящихся под контролем Баку. Предполагается, что они будут выступать в качестве наблюдателей. Совместно с российскими военными они должны создать центр по мониторингу ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что указ об отправке войск в Азербайджан подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Документ был одобрен турецким парламентом.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.