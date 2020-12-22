Турция обсудит с РФ сроки пребывания турецких военных в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/94796952-4455-11eb-82a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: tskgnkur/twitter.com

Соглашения о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе реализуются, Анкара направила в регион 60 представителей военного персонала. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Сейчас 60 человек из нашего персонала находятся в Азербайджане. Все договорённости о строительстве центра между тремя сторонами достигнуты, остаётся решить ряд вопросов, касающихся строительства, размещения персонала. Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будет говорить с российской стороной, снова обсудим эту тему, — заявил турецкий министр в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что от 30 до 60 турецких военнослужащих совместно с российскими миротворцами будут задействованы в мониторинге соблюдения перемирия в регионе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Согласно условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

В общей сложности на территории Карабаха находятся 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.

Как сообщал NEWS.ru, на территорию Нагорного Карабаха из России прибыли 35 вагонов с гумпомощью для дальнейшего распределения по пострадавшим районам. В МЧС подчеркнули, что эта партия груза — самая большая из тех, что были направлены по железной дороге.