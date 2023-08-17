Турция обеспокоена использованием Ереваном СБ ООН для обвинений против Баку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Азербайджан имеет право делать на своей суверенной территории все, что захочет, заявил постоянный представитель Турции при всемирной организации Седат Онал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, попытка Еревана использовать СБ ООН для высказывания необоснованных обвинений против Баку беспокоит Анкару.

Азербайджан вправе делать на своей суверенной территории все, что захочет, — сказал Онал.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что попытки Еревана представить ситуацию в Карабахе как вопрос гуманитарного характера является частью политической кампании. По его словам, это делается, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

4 августа Алиев отметил на заседании Совбеза ООН, что Армения хочет создать ложный гуманитарный кризис в регионе. По его словам, позиция Еревана о блокаде Карабаха со стороны Баку является попыткой злоупотребления вопросом о поставках гуманитарной помощи. Кроме этого, он назвал суверенным правом установку КПП в Лачинском коридоре, связывающего Карабах с Арменией.