Троих туристов из РФ начали искать спустя неделю после пропажи в Киргизии МЧС Киргизии объявило о поиске трех пропавших в горах туристов из России

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В Киргизии сотрудники МЧС начали поиски троих российских туристов, которые пропали в горах Чуйской области 30 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства республики. По ее информации, двум гражданам РФ 62 года, еще одному — 58 лет.

Трое туристов из Российской Федерации пропали без вести 30 апреля, отправившись в поход по маршруту из Иссык-Атинского ущелья в Аламединское ущелье (Теплые Ключи). Сегодня в 15:45 на поиски указанных туристов выехали три спасателя Аламудунского районного отдела МЧС, — сказано в сообщении.

Об исчезновении российских граждан сообщила Федерация спортивного туризма Киргизии. Представители министерства республики добавили, что дополнительная информация о разыскиваемых гражданах будет предоставлена по мере ее появления.

Ранее на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии потерялась незарегистрированная группа туристов из Москвы. Они пропали на высоте 5000 метров. Спустя несколько часов сотрудники МЧС РФ успешно завершили поисково-спасательные работы. Россиян эвакуировали на высоту 3800 метров к своему палаточному лагерю, от медицинской помощи они отказались.