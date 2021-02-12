Трое украинских военных погибли при взрыве в Донбассе

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Трое служащих Вооружённых сил Украины погибли при взрыве неизвестного устройства в Донбассе неподалёку от посёлка Новолуганское. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север».

Сегодня, 14 февраля, возле поселения Новолуганское в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» при передвижении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих объединённых сил, — говорится в сообщении группировки в Facebook.

Уточняется, что на месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военных. Обстоятельства случившегося выясняются.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Российский лидер пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. При этом он напомнил руководителям СМИ, что «на наших с вами плечах» лежит огромная ответственность за страну. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.