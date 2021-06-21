«Триумф популизма»: политолог оценил результаты выборов в Армении

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 53,92% одержала победу на выборах в парламент страны после подсчёта голосов на всех избирательных участках. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с NEWS.ru оценил итоги выборов.

Эксперт назвал подобный результат «триумфом популизма».

Триумф популизма, да и на фоне усталости народа, — заявил Багдасаров.

Также он рассказал, как по итогам парламентских выборов будут строиться отношения между Арменией и Россией. По его мнению, усилится влияние Турции, а Москву будут постепенно выталкивать с Южного Кавказа.

При этом будут красивые слова говорить. Пашинян научился от некоторых своих соседей говорить, как он любит руководство России, а будет делать антироссийские вещи. Вот, собственно, так и будет происходить, —подытожил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает как убедительную победу партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении. Он выразил надежду, что решение армянского народа поможет стране выйти на траекторию устойчивого развития.