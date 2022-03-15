Тридцать лет против самих себя

Украина — не единственная страна на постсоветском пространстве, которая тридцать лет после развала СССР шла путём «от России» — себе во вред. И не только Украина дошла на этом пути до военных действий. Вспомним операцию в Грузии в 2008 году. Хотелось бы разобраться подробнее в этом самоубийственном феномене отказа от естественных связей между частями вчера ещё единой страны во имя абстрактных целей. Без его понимания многое остаётся неясным в текущей политике.

Роспуск СССР, осуществлённый волевым решением трёх лидеров славянских республик в декабре 1991 года, стал исполнением желаний для определённых групп. С одной стороны, правящей номенклатуры в республиках, которая захотела получить всю полноту власти и больше не делиться ей с Центром. С другой — местных националистов, мечтавших о «независимости». Подавляющее же большинство населения было настолько растеряно и озабочено вопросами выживания, что не обращало внимания на большую политику. Ещё в марте 1991-го большинство советских людей, в том числе на Украине, проголосовало на референдуме за сохранение единой страны. Но уже через полгода население довольно равнодушно отнеслось к распаду СССР, а по сути — исторической России. Люди были дезориентированы и разобщены, подавлены свалившимися им на голову испытаниями и проблемами.

Стоит отметить, что РСФСР была единственной республикой Союза, где не было никаких националистов, желавших отделения. Но именно Борис Ельцин после августа 1991-го с его неудавшимся ГКЧП решил торпедировать горбачёвский Союзный договор и отправиться в самостоятельное плавание. Так что, история с развалом СССР это, по большому счёту, ельцинская история получения абсолютной власти на части территории исторической России после того, как он понял, что ему не удастся занять место Михаила Горбачёва или сделать его марионеткой.

Борис Ельцин Anton Kavashkin/Global Look Press

Но признание этого факта не снимает ответственности с руководства остальных республик, которые в конечном итоге все поддержали ельцинский план. А главное, последующие тридцать лет вели курс на дальнейший отход друг от друга вопреки здравому смыслу.

Экономика СССР представляла собой единое целое, особенно в базовых отраслях промышленности. Заводы и фабрики существовали не сами по себе, а как производственные площадки соответствующих центральных министерств. Возьмём, к примеру, Южмаш, где в 1991 году директором был Леонид Кучма. Завод был крупнейшим в Союзе производителем баллистических ракет, по сути — сборочным цехом Министерства общего машиностроения, отвечавшего за ракетно-космический комплекс.

Кучма как никто другой должен был понимать, что его предприятие, на котором работало более 50 тысяч человек, разорится и станет ненужным буквально на следующий день после провозглашения Украиной независимости — никто не станет заказывать ракеты в чужом государстве, а самому Киеву расходы на поддержание завода абсолютно непосильны. И такая ситуация была на сотнях и сотнях предприятий страны. Моментально на Украине рухнули космическая, авиационная сферы, судостроение и многое другое. Начались бесконечные газовые войны с Россией, порождённые дележом общего газопровода.

И всё это ради обретения независимости. Вообще идея о том, что та или иная республика в одиночку лучше справится с экономическими трудностями, тогда полностью овладела сознанием. Тезис о том, что Молдавия или Грузия обойдутся без нефти и газа из России или Туркмении, или Таджикистан без природных богатств той же России, принимался без обсуждения.

Результатом стало закономерное резкое падение жизненного уровня населения, архаизация экономики, когда люди выживали за счёт своих огородов, как в XIX веке. Средняя Азия откатилась вообще почти до феодальных времён, и спасением для многих жителей региона стала трудовая миграция в... Россию. То же самое касалось Армении, Молдавии, Украины, отчасти Грузии и Азербайджана, которые также имеют гигантские диаспоры в РФ. Уже этот простой пример показывает, что связи внутри с Россией были не случайными, не сиюминутными, а глубоко укоренёнными и взаимообусловленными.

Распад СССР — это не разборка игрушки «Лего» из легко рассоединяющихся и соединяющихся элементов. Это ампутация с перерезанием нервов, артерий, кровеносных сосудов, мышечных волокон, костей. То есть это очень болезненный процесс, который прошёл не только через миллионы и миллионы семей, но и через все сферы экономики. Но только ампутацию делают в критических случаях, ради спасения жизни, а здесь распад произошёл на пустом месте, только во имя удовлетворения чьих-то амбиций.

Однако, что самое интересное, как бы власти независимых государств не старались повернуться к России спиной, жизнь всё равно берёт своё. Возьмём Украину. Несмотря ни на какие политические пертурбации и накал русофобии после 2014 года, торговля России с этой страной только растёт. Как показывают официальные источники, в 2021 году товарооборот между странами составил 12,28 миллиарда долларов США, увеличившись более чем на 20% по сравнению с 2020 годом. И это накануне боевых действий! По итогам года, в течение которого шло накопление военных сил сторонами у границ! Можно представить, насколько бы вырос товарооборот в спокойной обстановке. То же самое с Грузией, не имеющей с РФ, как известно, дипломатических отношений с 2008 года. В 2021 году товарооборот России с Грузией составил 1,44 миллиарда долларов США, что на 18% больше, чем годом ранее.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Иными словами, желание и потребность торговать между Харьковом и Белгородом, Ростовом и Одессой, Киевом и Москвой объективны и неизбежны. Точно также объяснимо и безальтернативно, что в Грузию едут прежде всего туристы из России. Они в 2018 году вышли на первое место в общем числе приезжающих, а на вторых-третьих местах — опять-таки бывшие советские республики — Азербайджан и Армения, вслед за ними идёт Украина. Ну не поедут в Грузию англичане или шведы, как бы кто этого ни хотел. И кстати, в Латвии русские туристы находятся на первом месте, тенденция работает на всех направлениях. Никому не нужно, по большому счёту, в Европе грузинское или молдавское вино, зато в России и прочих постсоветских республиках для него бездонный рынок. «Боржоми» вне конкуренции в Москве, а вот во Франции вряд ли эта вода потеснит «Перье». Это касается самого широкого спектра продукции — от яблок и айвы до сувениров и посуды.

Однако правительства, что в Киеве, что в Тбилиси, нацелены именно на разрыв отношений с РФ и пытаются повернуться к Западу. Между той же Грузией и Россией существует непрерывная традиция взаимоотношений на протяжении более двух веков, народы, культуры, экономики тесно переплетены. Джугашвили возглавлял Россию почти тридцать лет, свой след в её истории оставили многочисленные грузины, начиная от Багратиона, кончая Берией и Шеварднадзе. Данелия, Кикабидзе и множество других певцов, артистов, режиссёров, музыкантов из Грузии стали теми, кем они есть, только благодаря пребыванию своей малой родины в империи, только так они получили широкую сцену. Это же касается и прочих деятелей культуры от Раймонда Паулса и Анны Веске до Владимира Зеленского, который состоялся как русскоязычный комик в рамках российского КВН и пять лет прожил в Москве, где овладел навыками профессии. И уже с российским багажом, признанный в РФ, что было важно для украинской публики, Зеленский вернулся в Киев и стал делать там шоу «как в России».

Последние тридцать лет в России стремительно росли национальные диаспоры — от молдавской до таджикской и киргизской. Некоторые политики проводили курс национализма, вытесняли русский язык, насаждали порой русофобию, а люди миллионами всё равно ехали в Россию, сперва работать, а потом и жить. Москва по-прежнему остаётся центром для огромного пространства от Кишинёва до Душанбе, Россия как магнит притягивает население и с запада, и с востока.

Поэтому «русский мир» — это не выдуманное понятие, не высосанное из пальца какими-то шовинистами. Знание русского языка, интеграция в российское общество часто становятся единственным социальным лифтом для жителей ныне соседних стран. Духовное влияние России остаётся и подкрепляется экономически, а порой и военным образом, как это случилось в январе 2022 года в Казахстане. Страна могла считать себя самодостаточной в экономическом плане, но оказалась, совершенно несостоятельна как государство, ибо буквально чуть ли не в один день оказалась под угрозой краха. Лишь контингент из России спас Казахстан от сползания к катастрофе.

На соседнем рынке я ежедневно наблюдаю «Советский Союз» в миниатюре: армяне — торговцы техникой и стройматериалами, азербайджанцы — овощами и фруктами, таджики — сухофруктами и орехами, множество продавщиц молдаванок и украинок, грузчики киргизы и русские покупатели. Никому из них и в голову не придёт ссориться между собой и что-то делить, проводить между собой границы. Простые люди умнее политиков, но, увы, во власти оказываются именно последние.