Три человека погибли в ходе боёв на границе Киргизии и Таджикистана

https://static.news.ru/photo/9c64fc38-a901-11eb-a8cf-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/A_Yuzhakov

В ходе вооружённых столкновений на границе Таджикистана и Киргизии погибли три таджикистанца, 31 получил ранения. Об этом сообщили в мэрии города Исфара журналистам РИА Новости.

В ходе вооружённых столкновений убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения, — заявил источник агентства.

Среди пострадавших оказался мэр города Баховаддин Баходурзода. Он получил огнестрельное ранение. Состояние градоначальника стабильное, поводов для беспокойства нет.

Как стало известно, главы МИД Киргизии и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин договорились о прекращении огня на границе с 20:00 (17:00 мск). Военные обеих сторон будут отведены в места прежней дислокации. Об этом заявили в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

Конфликт начался в среду, 28 апреля, после попыток таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП. Киргизы стали спиливать столб, после чего участники противоборства стали кидать камни друг в друга. На следующий день конфликт вспыхнул с новой силой, в него включились пограничники с обеих сторон.