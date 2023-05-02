Тренер убил семилетнего мальчика на занятии по самбо В Азербайджане тренер до смерти избил семилетнего мальчика на занятии по самбо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Азербайджана

В Азербайджане тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил своего семилетнего подопечного на занятии, сообщает Caliber.az. Как рассказали журналистам в прокуратуре, мужчина сломал мальчику шейные позвонки, впоследствии тот скончался от травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о неумышленном причинении смерти. В Сети появилось видео с моментом избиения.

Нападение произошло в спортивной школе в городе Сумгаит на востоке Азербайджана. На опубликованных кадрах видно, как мальчик еле стоит на ногах, однако тренер хватает его за волосы, пинает ногами, избивает. Позднее, когда ребенок оказался полностью обездвижен, мужчина набросился и на остальных учеников.

М. Халилов применил против мальчика грубый и опасный прием, в результате чего сломал ребенку шейные позвонки. Мальчик был доставлен в детскую больницу города, где впоследствии скончался, — сказали в прокуратуре.

Уточняется, что Мехман Халилов является бронзовым призером II Европейских игр по самбо, которые проходили в 2019 году в Минске.

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