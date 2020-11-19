Требующие отставки Пашиняна манифестанты блокируют центр Еревана

https://static.news.ru/photo/e37d3ed0-2a4b-11eb-b9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

В столице Армении 19 ноября проходит очередная акция протеста. Манифестанты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как передаёт ТАСС, протестующие начали перекрывать центральные улицы Еревана. Уже заблокированы проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникина. Участники акции протеста скандируют лозунги, большинство из которых так или иначе связаны с требованием к премьеру уйти со своего поста.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.

Ранее NEWS.ru писал, что уходить в отставку Пашинян не собирается. Он заявил, что в его повестке нет такого вопроса.