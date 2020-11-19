Требующие отставки Пашиняна манифестанты блокируют центр Еревана

В столице Армении 19 ноября проходит очередная акция протеста. Манифестанты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.
Ранее NEWS.ru писал, что уходить в отставку Пашинян не собирается. Он заявил, что в его повестке нет такого вопроса.