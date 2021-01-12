Транспортировка нефти из Казахстана в Россию восстановлена

https://static.news.ru/photo/9178ff76-54bb-11eb-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Kryzhko/Global Look Press

Национальный оператор Казахстана «КазТрансОйл» сообщил, что транспортировка нефти на участке Атырау — Самара магистрального трубопровода Узень — Атырау — Самара восстановлена.

По данным пресс-службы компании, энергопередающая организация стабилизировала поставки электроэнергии 11 января в 19:59 (16:59 мск).

Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» осуществляется в заданных технологических режимах, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что во время приостановки транспортировки нефти, которая была связана с прекращением поставки электроэнергии АО «KEGOC» и АО «Атырау Жарык», ограничения по приёму нефти от грузоотправителей отсутствовали.

Магистральный нефтепровод Узень — Атырау — Самара проходит через Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. Его протяжённость по территории Казахстана превышает 1235 км.

Ранее NEWS.ru писал, что сильные морозы вынудили Казахстан временно прекратить транзит нефти через Россию. Из-за сложных погодных условий в двух областях на севере Казахстана наблюдались проблемы с подачей электроэнергии. Среди обесточенных объектов оказалась нефтеперекачивающая станция, подающая сырьё в систему «Транснефти».