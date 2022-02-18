Токаев заявил, что работе Назарбаева необходимо дать объективную оценку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что деятельности первого главы республики Нурсултана Назарбаева необходимо дать объективную оценку, сообщает Tengrinews.kz. Токаев отметил, что Назарбаев сделал многое для развития страны, но при его правлении также были недостатки.

Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. В то же время львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей <...> Однако нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Назарбаева за все 30 лет его работы. Это было бы неуважением к истории. Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у первого президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям, — сказал Токаев.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он сложил свои полномочия 20 марта 2019 года. При этом Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана.

В апреле 2021 года Назарбаев изъявил желание сложить полномочия председателя АНК и передать их действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Однако сделал это он только 5 января 2022 года — в период массовых беспорядков в стране.

Кроме того, в январе Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности. Он добавил, что обязан защищать граждан и обеспечивать их безопасность.

В конце января участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана («Свет Отечества») избрали Токаева на пост председателя. Кандидатуру предложил его предшественник на этом посту, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.