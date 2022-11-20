Токаев заявил, что Казахстан должен проводить многовекторную политику

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна должна проводить многовекторную политику, учитывая ее геополитическую позицию. По его словам, в экономику государства вовлечено более $500 млрд, а на рынке работают международные компании, сообщает «Казинформ».

Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более $500 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику, — заявил Токаев.

Казахстанский лидер также отметил, что страна действует в рамках устава ООН и проводит мирную внешнюю политику.

В предвыборной программе Токаева говорится о том, что внешнеполитический курс Казахстана предусматривает защиту национальных интересов и укрепление сотрудничества с заинтересованными государствами-партнерами.

20 ноября в Казахстане начались президентские выборы. На пост главы государства баллотируются шесть претендентов, включая Токаева. Избирательные участки закроются в 20:00 (17:00 мск). Эти выборы являются досрочными. Также в первой половине 2023 года планируются досрочные выборы в парламент.