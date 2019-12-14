https://static.news.ru/photo/7b40d1a0-1f53-11ea-84c8-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея о переименовании Алма-Аты может обсуждаться только с учётом мнения подавляющего большинства жителей города. Так считает глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Комментарий последовал вслед за словами писателя Олжаса Сулейменова. Тот заявил, что президент страны в разговоре с ним «поддержал предложение о переименовании Алматы» (казах.) в Алма-Ату и возвращении городу его прежнего названия, которое существовало до 1993 года.

Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы. Подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, а только путём выяснения мнения граждан, — приводит ТАСС слова советника главы государства Ерлана Карина.

Сулейменов получил известность как автор лингвистических исследований, в частности, посвящённых тюркским элементам «Слова о полку Игореве». До 1997 года Алма-Ата была столицей Казахстана.

Вступив в должность президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Астану в Нур-Султан в честь первого главы республики. Идею поддержал парламент. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, писал NEWS.ru.