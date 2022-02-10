Токаев выразил Путину благодарность за насыщенные и интересные переговоры

Президент России Владимир Путин и его коллега глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели 10 февраля переговоры в Москве. Согласно информации пресс-службы президента Казахстана, по итогам встречи был подписан ряд документов, среди которых документы в сфере образования, транспорта, цифровизации, космоса и подготовки специалистов в атомной энергетике. В ходе встречи глава Казахстана подчеркнул важную роль России в обеспечении стабильности и безопасности в Евразийском регионе. Токаев также выразил сердечную благодарность Путину за приглашение в Москву на переговоры, в ходе которых были достигнуты определённые договорённости.

Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики. Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции и подходы остаются неизменным. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе, — заявил Токаев.

Также стало известно, что по результатам встречи было подписано 11 документов, связанных со сферой образования, ЖД транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки квалифицированного персонала в области атомной энергетике.

Лидеры двух стран также пришли к договорённости об открытии в Казахстане филиалов российских вузов.

Я сегодня в ходе переговоров выразил признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за согласие направить в Казахстан филиалы самых известных вузов, прежде всего технических вузов, Российской Федерации. Думаю, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране, - сказал Токаев.

Токаев назвал охарактеризовал переговоры с главой России как насыщенные и интересные и выразил Путину благодарность за приглашение в Москву.

Я хотел бы выразить сердечную признательность президенту РФ за любезное приглашение посетить Москву с официальным визитом. Только что мы завершили продолжительные переговоры с достигнутыми договоренностями<...> я бы хотел выразить свое удовлетворение тем, как прошли эти переговоры, — подытожил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Владимиром Путиным также обсудил митинги в Казахстане. По его словам это была подготовленная операция международных террористов с целью подрыва конституционного строя и госпереворота. При этом он высоко оценил роль российских миротворцев в урегулировании ситуации.