Токаев выбрал подходящего кандидата на пост премьера Токаев предложил кандидатуру Бектенова на пост премьера Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента предложил кандидатуру руководителя своей администрации Олжаса Бектенова на пост нового главы кабмина страны, передает ТАСС. Депутаты приступили к обсуждению кандидата, после чего стартует процедура голосования.

Предлагаю кандидатуру Олжаса Бектенова, — сказал президент Казахстана.

5 февраля Токаев принял отставку правительства республики. Члены кабмина будут продолжать выполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава правительства.

Казахстанский адвокат Евгений Яворский подчеркнул, что основной причиной смены правительства республики стала значительная критика его деятельности. Он отметил в ходе беседы с NEWS.ru, что данный вопрос давно обсуждался с общественностью и такое решение не стало неожиданностью.

Врио председателя кабмина назначили Романа Скляра. В период с февраля по сентябрь 2019 года он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Позднее он стал заместителем премьер-министра республики. В январе 2022 года Скляр был назначен на должность первого заместителя главы кабмина Казахстана.