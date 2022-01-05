Токаев ввёл режим ЧП в Нур-Султане

В столице Казахстане Нур-Султане с 16:00 5 января по 19 января 2022 года вводится режим чрезвычайного положения, следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева. Указ размещён на сайте главы государства, там уточняется, что меры вводятся «в связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения восстановления законности и правопорядка». Меры вводятся в соответствии с пп. 16 ст. 44 Конституции республики и ст. 4, 5, 6 Закона Казахстана «О чрезвычайном положении». Будет ограничен въезд и выезд из города, запрещены собрания, у физлиц будет изъято оружие.

В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года, — говорится в указе.

Отмечается, что в городе вводится комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут на период действия чрезвычайного положения. Также будет создана комендатура Нур-Султана, её наделят полномочиями, предусмотренными соответствующим законом. Комендантом города назначен начальник департамента полиции Нур-Султана Саденов Ержан Сапарбекович.

На период действия ЧП будет усилена охрана правопорядка, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и работу транспорта. Устанавливаются ограничения на передвижение, в том числе транспортных средств.

Въезд и выезд из Нур-Султана ограничивается. Запрещается проведение массовых, зрелищных и спортивных мероприятий.

Также постановлено обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.

На время действия ЧП также запрещены забастовки и собрания. У физических лиц будет изъято оружие, продажа также будет запрещена. Будет установлен особый режим оборота наркотических лекарств и алкоголя.

Ответственными за исполнение назначены МВД, КНБ, Минобороны и МЧС республики и лично генпрокурор республики Дембаев Булат Бекназарович.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Во время протестов в республике не работают ключевые мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Signal. Соцсети перестали работать вечером 4 декабря. Кроме того, в Алма-Ате не работает мобильный Интернет. сотовый оператор «Билайн Казахстан» сообщил в своём Twitter об ограничениях с предоставлением услуги мобильного Интернета. Неудобства для пользователей могут возникнуть «по не зависящим от оператора причинам». Также казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью «мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности».

В ночь на 5 декабря Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей республики проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он добавил, что власть не падёт, что им нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Тем не менее в ночь на 5 декабря в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения. Ночью продолжились столкновения в Алма-Ате, силовики применяли против митингующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Утром 5 декабря Токаев принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Временно исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Смаилов.

Днём 5 декабря протестующие захватили здание администрации Алматинской области. Также митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Шымкенте и Таразе. Они использовали при этом бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.