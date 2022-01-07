Токаев сообщил, что в определённых регионах Казахстана включат Интернет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что в определённых регионах страны будет снова включён Интернет. Также политик добавил, что режим ЧП будет постепенно сниматься при нормализации обстановки. Трансляцию обращения главы государства к нации вёл телеканал «Хабар 24».

В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определённые временные интервалы... Но предупреждаю, что свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов, — заявил Токаев в ходе обращения к нации на фоне беспорядков в стране.

Токаев также рассказал об иностранных боевиках, которые приняли участие в массовых протестных акциях на территории республики. Отмечается, что их финансируют из-за рубежа.

По его словам, только на Алматы напали 20 тысяч вооружённых преступников. Иностранцев также обнаружили среди задержанных. Президент пообещал провести тщательное расследование произошедшего.

В ходе обращения Токаев выразил благодарность главам стран ОДКБ за оказанную поддержку.

Особые слова благодарности адресую президенту России Владимира Путину, он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи, — добавил президент Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.