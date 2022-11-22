Токаев победил на выборах в Казахстане

Фото: Kazakhstan's presidential press/XinHua/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных президентских выборах, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров. Токаев получил 81,31%, или около 6,5 млн голосов избирателей.

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей, — пояснил председатель ЦИК Казахстана.

Он отметил, что явка избирателей на президентских выборах составила 69,44%. Инаугурация переизбранного президента состоится 26 ноября.

Досрочные президентские выборы в Казахстане прошли 20 ноября. На пост главы государства баллотировались шесть кандидатов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост главы государства. По его словам, Токаев получил от сограждан убедительный мандат доверия для реализации продвигаемого курса развития страны. Путин также отметил успешное развитие отношений между Россией и Казахстаном и выразил уверенность в том, что они будут совершенствоваться и далее.