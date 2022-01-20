Токаев снял Туякова с поста замминистра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев освободил от должности заместителя министра обороны страны Дарына Туякова. Соответствующее распоряжение главы республики появилось 20 января, сообщает пресс-служба Токаева.

Распоряжением главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобождён от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

5 января президент Казахстана принял отставку правительства. Уже 11 января Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана после единогласного одобрения его кандидатуры в парламенте государства. Для многих экспертов эта перестановка стала сюрпризом, поскольку Смаилова знают в республике как отдалённого от элит человека, как никогда нужного сейчас стране.

Ранее Токаев назначил министром обороны Руслана Жаксылыкова. До этого мужчина работал замминистра внутренних дел — главнокомандующим национальной гвардией.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.