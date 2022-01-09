Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) — Марата Осипова и Даулета Ергожина. На их должности назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов, отмечается с сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

В отставку отправлены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин. Косжанов Бакытбек и Амерханов Аскар назначены заместителями председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

5 января в Казахстане был отправлен в отставку и задержан бывший глава КНБ Карим Масимов. Он подозревается в государственной измене.

8 января Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза республики Азамата Абдымомунова. Габит Садырбеков был назначен первым заместителем председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Пресс-секретарь первого главы республики Айдос Укибай ранее заявил, что Нурсултан Назарбаев добровольно передал пост председателя Совета безопасности Токаеву на фоне протестов в стране.

Он отметил, что Назарбаев находится в Казахстане и оказывает поддержку действующему главе государства. По словам Укибая, Назарбаев и Токаев «всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации». Пресс-секретарь добавил, что вместе они продемонстрировали «монолитность власти».

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева.