Токаев рассказал Путину о текущей ситуации и поблагодарил за помощь
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:27, 08 января 2022
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Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, говорится на сайте Кремля. Токаев подробно рассказал о ситуации в Казахстане и поблагодарил за помощь, оказанную в рамках ОДКБ. Президенты также обсудили меры по наведению порядка в республике.
Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно – Российской Федерации, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Токаев предложил провести в ближайшие дни совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ посредством видеоконференции. Путин поддержал это предложение.
Слова поддержки и уверенности в скорейшей стабилизации ситуации в стране выразил Токаеву и глава КНР Си Цзиньпин, направив соответствующее послание.
Ранее стало известно об объявлении в республике 10 января общенационального траура. Тем временем правоохранительные органы Казахстана на данный момент задержали более 4,4 тысячи участников беспорядков в ряде регионов страны.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.
Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.