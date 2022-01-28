Токаев рассказал об условиях Кремля за помощь ОДКБ в Казахстане

Никаких предварительных условий за помощь ОДКБ в Казахстане со стороны Кремля не было, заявил в интервью «Хабар 24» казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Он также отметил, что миротворческий контингент ОДКБ не произвёл ни одного выстрела в республике.

Никаких предварительных условий со стороны Кремля не было, — заявил Токаев.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Свои подразделения в республику направили Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.