Токаев рассказал об особой роли России в мировой политике Токаев: без участия России не решается ни одна проблема в мире

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Касым-Жомарт Токаев

Россия играет исключительно важную роль в мировой политике, с мнением Москвы считается весь мир, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan. Он подчеркнул, что президентские выборы, которые пройдут в России в марте 2024 года, будут иметь большое международное значение.

Не следует забывать, что Российская Федерация играет очень важную роль в мировой политике и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин — человек, который влияет на глобальный климат и словом, и делом. Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства, — сказал Токаев.

Он добавил, что в 2024 году избирательные кампании пройдут в целом ряде государств, включая США. Однако для Казахстана представляют особый интерес выборы в России, учитывая, что отношения между Астаной и Москвой находятся на очень высоком уровне. Токаев сделал акцент на том, Россия является главным партнером и союзником Казахстана.

В ноябре президент России Владимир Путин провел в Астане встречу с Токаевым. Сначала они по видеосвязи приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, а затем провели переговоры как в узком, так и в расширенном форматах. Путин отметил эффективность и результативность встречи. Он также заявил, что Москва и Астана не просто стратегические партнеры, а наиболее близкие союзники. Визит российского президента проходил на фоне спекуляций вокруг того, что к Казахстану стали проявлять активный интерес европейские партнеры.