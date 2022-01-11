Токаев раскритиковал работу ряда правоохранителей во время беспорядков
Анна Акимова
Анна Акимова
10:33, 11 января 2022
Фото: t.me/shot_shot/Global Look Press
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В ходе беспорядков в Казахстане некоторые руководители региональных департаментов Комитета национальной безопасности покинули рабочие места и не вступали в противостояние с участниками беспорядков, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед парламентом 11 декабря. Он отметил, что в покинутых зданиях оставались оружие и секретная информация.
Однако не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную информацию, — сказал Токаев.
Ранее стало известно, что бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова арестовали на два месяца. Мужчина подозревается в государственной измене.
В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре акции переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. Группы боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре.