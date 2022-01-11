Токаев раскритиковал работу ряда правоохранителей во время беспорядков

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение участников ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило обеспечить безопасность мирных граждан и избежать серьёзных проблем не только в Казахстане, но и в других странах. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, добавив, что важно не допустить в государствах ОДКБ новых актов внешней агрессии.

Для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи, — отметил Володин. Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная...